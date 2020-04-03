Siirt'te ihtiyaç sahiplerine ödemeleri PTT dağıtıcıları, bekçi ve polis yapacak - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen nakdi yardımlar, görevliler aracılığıyla evlere gidilip teslim edilecek.



Valilikten yapılan açıklamada, Bakanlıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye 1000'er liralık nakdi yardımların evlerde dağıtılacağını belirtti.



Alınan tedbirler kapsamında, PTT şubesi ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde oluşan yoğunluktan dolayı ödemelerin evlere ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, nakdi yardımın PTT dağıtıcıları, bekçi ve polisler tarafından vatandaşların adreslerine ulaştıracağı aktarıldı.



Açıklamada bu nedenle hak sahiplerini PTT şubeleri ile kamu bankalarına başvuru yapmaması istendi.