Son Dakika Haberleri: Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

37 dakika önce

Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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