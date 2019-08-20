Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
37 dakika önce
Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:18 Kaynak: AA
'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Son dakika! Ankara'da korkutan deprem! Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor