Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

28.01.2021 00:42

Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yakalandı.

Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 56 AB 776 plakalı transit ile 56 AAE 752 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kooperatif, Polis, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te iki araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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