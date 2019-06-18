Son Dakika Haberleri: Siirt'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Siirt'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ö. yönetimindeki 72 DK 995 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mehmet Cahit E. yönetimindeki 56 BB 322 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö. ile Mehmet Cahit E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa
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