Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Siirt Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Siirt Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolu Sarıevler mevkiinde meydana geldi. Hasan G., yönetimindeki 07 CBL 79 plakalı araç ile karşı yönden gelen Hüseyin Ç,. yönetimindeki 42 FDY 10 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan G., İhsan G., Hüseyin Ç., Mehmet Ç., Şehristan Ç., adlı yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selami Deniz/İHA)

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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