Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

25 dakika önce

Siirt-Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Siirt- Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 33 TC 393 plakalı araç ile karşı yönden gelen Arif E. idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Ö., Damla Ö., Aybas Ö., Mustafa T. ve Arif E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
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