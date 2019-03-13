Son Dakika Haberleri: Siirt'te İki Ayrı Köy Yolunda Heyelan

Siirt'te İki Ayrı Köy Yolunda Heyelan

20 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Siirt'te İki Ayrı Köy Yolunda Heyelan, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Heyelanın olduğu bölgelerde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattıklarını belirterek, iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini ve uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. İlhan, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı herhangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Şirvan, Çavuşlu, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te İki Ayrı Köy Yolunda Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]