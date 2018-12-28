Siirt'te İki Bölge Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
9 dakika önce
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçe kırsalında bulunan Yazlıca ve Yassıdağ bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Siirt
'in Pervari
ve Eruh
ilçe kırsalında bulunan Yazlıca ve Yassıdağ bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen noktalara karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "10 Aralık
2018 tarih ve 449 sayılı Cumhurbaşkanı
kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan Yazlıca ve Yassıdağ Dağ bölgeleri 01 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2019'a kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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