Son Dakika Haberleri: Siirt'te İki Bölge Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Siirt'te İki Bölge Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

9 dakika önce

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçe kırsalında bulunan Yazlıca ve Yassıdağ bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt'te İki Bölge Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi, System.String[]
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçe kırsalında bulunan Yazlıca ve Yassıdağ bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen noktalara karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "10 Aralık 2018 tarih ve 449 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan Yazlıca ve Yassıdağ Dağ bölgeleri 01 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2019'a kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa
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