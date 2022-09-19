Merkez Yeni Mahalle Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Aydınlar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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