İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sürücülerden Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Azad Teğin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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