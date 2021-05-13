İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan sürücü Serhat K. ile Muhammet M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Serhat K. ile Abdullah A, Muhammet M. ve Savaş S. yaralandı.

Siirt 'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

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