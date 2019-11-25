Son Dakika Haberleri: Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

- Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıSİİRT - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

- Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Çetin P. yönetimindeki 56 KE 633 plakalı araç, karşı yönden gelen Özgür T. yönetimindeki 34 ZZ 2463 plakalı araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle 56 KE 633 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Çetin P., Özgür T. ile araçlar içerisinde bulunan Behice P., Makbule A., Serhat A., Rıdvan E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(SD-YRT-AŞ-Y)

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]