Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
6 saat önce
Siirt'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:18 Kaynak: AA
Siirt'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Özdemir'in kullandığı 33 TC 393 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Arif Ören idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler Özdemir ve Ören ile Damla Özdemir, Mustafa Türkmen ve Aybas Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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