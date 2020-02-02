Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Siirt'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, System.String[]

Siirt'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Murat Özdemir'in kullandığı 33 TC 393 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Arif Ören idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, sürücüler Özdemir ve Ören ile Damla Özdemir, Mustafa Türkmen ve Aybas Özdemir yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Özdemir, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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