Siirt'te ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları başladı - Son Dakika

Birinci dönem desteklemelere başvuru yapmayan yetiştiricilerin, başvurularını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine yapabileceği aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 1 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında başvurabileceği belirtildi.

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