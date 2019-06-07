Son Dakika Haberleri: Siirt'te ikinci kattan düşen çocuk yaraladı
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Siirt'te ikinci kattan düşen çocuk yaraladı

1 saat önce

Siirt'te ikinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Siirt'te ikinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oyun oynayan Havin Atlağ, dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.
Yaralanan Atlağ, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Havin, Siirt, Güncel
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