Siirt'te ikinci kattan düşen çocuk yaraladı
1 saat önce
Siirt'te ikinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: AA
'te ikinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oyun oynayan Havin
Atlağ, dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.
Yaralanan Atlağ, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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