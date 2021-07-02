Siirt'te ikna ekipleri Çemikari Yaylası'ndaki vatandaşları aşıladı - Son Dakika

Siirt'te ikna ekipleri Çemikari Yaylası'ndaki vatandaşları aşıladı

Siirt'te aşı ikna ekipleri, Çemikari Yaylası'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yaptı.

Siirt'te aşı ikna ekipleri, Çemikari Yaylası'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Pervari ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Çemikari Yaylası'na çıkan ekipler, burada hayvancılıkla geçinen aileleri ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Nesrin Atiş ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fevzi Bircan Özkan'ın da yer aldığı ekipler, ikna ettikleri vatandaşları aşıladı. ???????Atiş ve Özkan, yaylada kalan ailelerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi. Ekiplerin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kentteki çalışmaları sürüyor.

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