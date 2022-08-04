Siirt'te Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında - Son Dakika
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Siirt'te Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında

04.08.2022 13:45
Siirt'te Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak av yapanlara göz açtırmıyor.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak av yapanlara göz açtırmıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yaban hayatı ve bunların oluşturduğu biyolojik çeşitliliğin ülkenin sahip olduğu doğal kaynak değerlerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son 5 yılda yapılan denetimlerde 27 kişiye para cezası uygulandığı, av sırasında 3 kişinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekse de patlayıcı madde ile uygunsuz av yapılması neticesinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla çalışma yapılmakta. Sorumluluk bölgemizdeki ilçe, köy ve mezralarda kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşların yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 'sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması' için av koruma, kontrol ve bilinçlendirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Jandarma sorumluluk bölgesinde terör ve asayiş suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılmasının yanı sıra yaban hayatının korunması, geliştirilmesi için de çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında - Son Dakika
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