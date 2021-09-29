Siirt'te İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ve salgınla mücadeledeki tedbirler ele alındı, güncel veriler paylaşıldı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, maske, mesafe ve hijyene uymalarını istedi.

Aşılarını yaptırmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Hacıbektaşoğlu, "Salgınla mücadelede seferberlik halindeyiz. Aşısını yaptırmayan ya da günü gelmesine rağmen ikinci ya da üçüncü dozunu tamamlamamış olan vatandaşlardan aşılarını ivedilikle yaptırmalarını bekliyoruz." dedi.

Toplantıya, kurul üyeleri katıldı.