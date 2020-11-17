Siirt'te İl Pandemi Kurulu toplantısı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Pandemi Kurumu toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ve salgınla ilgili güncel istatistiki veriler paylaşıldı.

Hacıbektaşoğlu, il genelinde denetim ve filyasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, vatandaşların bilinçlendirilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Siirt genelinde vaka sayısının son üç hafta içerisinde arttığını ancak ülke genelinde oransal artışların altında olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt olarak iyi durumdayız ama bu durum bizleri rehavete düşürmemeli. Alınan tedbirlere kararlılıkla devam edeceğiz. Salgın ev ve kalabalık ortamlar ile kapalı mekanlarda daha çok yayılıyor. Bu alanlarda denetim sıkı bir şekilde uygulanacak. Havaların soğuması ve okulların kısmi olarak açılmasıyla salgınla daha etkin bir şekilde mücadele süreci başladı. Salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uyulması gerekir. Tüm vatandaşların kurallara uymasını bekliyoruz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Demir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurul üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.