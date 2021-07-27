Siirt'te İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, vaka sayılarının azaltılması yönünde alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, artan vaka sayılarına dikkati çekerek salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve bireysel tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Aşı ve denetim ekiplerinin sayısının artırılacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Aşıda randevunun kalkmasıyla 118 bin aşı yapıldı. Bunun 80 bini son iki ayda gerçekleştirildi. Toplumun tüm kesimlerinden aşı olunması yönünde önemli destekler aldık. İl merkezinde 57 aşı odamız, 10 gezici ekibimiz var. İlçe, belde ve köylerde de ekiplerimizin sayısını artıracağız. Önümüzdeki 3 haftalık süreçte toplumsal bağışıklık oranını yüzde 75'e ulaştırmak zorundayız. Bunu için kaymakamlarımız, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, mahalle ve köy muhtarları, kamu kurum ve kuruluşların aşı için seferber olmasını istiyoruz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdür Vekili Hasan Tuğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.