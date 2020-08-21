Siirt'te İl Salgın Denetimi Merkezi oluşturuldu - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi oluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Toplantıda, salgınla daha etkin mücadele yürütülmesi için denetimlerin tek elden sağlanması ve her türlü şikayet ve ihbarın yapılabilmesi, çağrı sisteminin kurulması için vali yardımcıları koordinasyonunda İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması kararı alındı.

Kararda, kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşların Sağlık Bakanlığının uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden merkeze ihbar ve şikayette bulunabileceği, ihbar ve şikayetler doğrudan ilgili merkeze ulaştırılacağı belirtildi.

Ayrıca, ihbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin saklı tutulacağı ve yapılan denetim sonucu ile ilgili kendisine SMS yoluyla bilgi verileceğini, Kovid-19 tanısı olarak evde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek için mahalle denetim ekiplerinin görevlendirileceği aktarıldı.