Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kapıcıoğlu, hacı adaylarından ülkenin birlik ve beraberliği, milletin selameti için dua etmelerini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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