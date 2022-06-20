İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

20.06.2022 16:35

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 34 hacı adayı Siirt'ten dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 34 hacı adayı Siirt'ten dualarla uğurlandı.

Siirt Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, 34 hacı adayının kutsal topraklara uğurlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kapıcıoğlu, hacı adaylarından ülkenin birlik ve beraberliği, milletin selameti için dua etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

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Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Karabük'te ilk hac kafilesi uğurlandı Karabük'te ilk hac kafilesi uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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