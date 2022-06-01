Siirt'te ilkokul öğrencileri farkındalık için çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Siirt'te ilkokul öğrencileri farkındalık için çevre temizliği yaptı

01.06.2022 13:48
Siirt'te ilkokul öğrencileri farkındalık için çevre temizliği yaptı

Siirt'te ilkokul öğrencileri, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Siirt'te ilkokul öğrencileri, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, ellerinde "çevreyi korumak sevgiyle başlar", "çevremizi temiz tutalım", "yerlere çöp atmayınız" yazılı döviz ve pankartlarla, öğretmenleri eşliğinde okul önünden başlayarak Lise Caddesi istikametinden Güres Caddesi'ne kadar yürüdü.

Öğrenciler daha sonra çevre temizliği yaptı.

Müdür Yardımcısı Fereç Beşer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün desteğiyle kent genelinde farkındalık oluşturmak ve dikkatleri çevreye yoğunlaştırmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe vatandaşların da destek verdiğini dile getiren Beşer, "Kent genelinde düzenlediğimiz çevre yürüyüşü ilgi gördü. Öğrenciler taşıdıkları dövizlerle çevre duyarlılığına karşı mesaj verdi. Ortak kullanım alanı olan çevreye herkes sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ise çevre bilincinin sağlanması amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Sümeyye Kılıçarslan da etkinlikte çöp ve atıkları toplayarak çevreye sahip çıktıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Türkiye, Haziran, Siirt, Güncel, Son Dakika

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