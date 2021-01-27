Siirt'te "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Siirt'te "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, Siirt'in zengin turizm potansiyelinden istifade edeceklerini söyledi.

Kentin evliya ve ulemalar diyarı, ilim geleneğinin sürdüğü bir eğitim yurdu olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, Siirt'in aynı zamanda Botan Vadisi ve muhteşem doğası, tabiatı olan bir kent olduğunu belirtti.

"Siirt fıstığı, balı ve narıyla üretiminin olduğu dolayısıyla tüm bu değerlerimizi değerlendirmemiz gerekir. Milli Park ilan edilen Botan Vadisinin tarihi ve kültürü ve florası çok özgündür. Endemik türleri ve aynı zamanda tarih ve kültürü barındıran, jeomorfolojik özellikleriyle de çok farklı, kanyon ve güzellikleri barındıran çok özel bir alandır." diyen Hacıbektaşoğlu, turizm potansiyelini çok iyi kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Siirt'i tüm değerleriyle ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle dedi:

"Sadece deniz turizmi değil kültür ve doğa turizmini çeşitlendirerek farklı destinasyonlar geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları gıpta ile izliyoruz. Ama biz Siirt ve Siirt'in kalkınması olarak üç ana sektörden biri olarak gördüğümüz turizm potansiyelini geliştirmede ve buraya gelen turist sayılarına, konaklama kapasitemize baktığımızda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. İnşallah bir ivme kazandıracağız."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen de her ildeki kültür ve turizm envanterlerinin ortaya çıkarılması ve dijital ortamda tanıtılmasını sağlamak için çalışma başlatıldığını, Siirt'in de turizm yol haritasının ortaya çıkılacağını söyledi.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, sivil toplum örgütü ve turizm ve seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.