Olayı haber alan tarafların yakınları arasında da hastanede bıçak ve delici aletlerle kavga devam etti. Hastanedeki kavgada da 7 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kurtalan, Tekel, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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