Siirt'te inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

08.06.2022 11:19
Siirt'te inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Tekel Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Emre M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı haber alan tarafların yakınları arasında da hastanede bıçak ve delici aletlerle kavga devam etti. Hastanedeki kavgada da 7 kişi yaralandı.

Polis ve jandarma ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Kurtalan, Tekel, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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