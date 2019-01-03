Siirt'te İnşaat İşçileri Can Güvenliklerini Hiçe Sayıyor
1 saat önce
Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Siirt
'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. Evine ekmek götürme derdinde olan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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