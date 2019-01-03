Son Dakika Haberleri: Siirt'te İnşaat İşçileri Can Güvenliklerini Hiçe Sayıyor

Siirt'te İnşaat İşçileri Can Güvenliklerini Hiçe Sayıyor

1 saat önce

Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Siirt'te İnşaat İşçileri Can Güvenliklerini Hiçe Sayıyor, System.String[]
Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. Evine ekmek götürme derdinde olan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Siirt, Güncel
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