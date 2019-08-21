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Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Siirt'in Şirvan ilçesi hidroelektrik santralinde meydana geldi. Faruk Yılmaz adlı işçi çalışma sırasında dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Şirvan, Siirt, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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