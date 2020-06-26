Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti Siirt'te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

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SİİRT - Siirt'te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Salih Yılmaz 6. katta inşaatın dış cephesi montajını yaptığı esnada dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

Siirt, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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