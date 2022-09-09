Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi

09.09.2022 14:10
Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi

Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 556 internet sitesi erişime kapatıldı.

Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 556 internet sitesi erişime kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda 207 yasadışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek kapatıldı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 sitenin erişimi engellendi.

YORUMLAR
500
Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu
Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 14:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement