Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama

06.03.2022 13:21
Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Hz. Fakirullah Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 4 bin TL para ve yaklaşık 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden olayın failinin H.B. ve K.T. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
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