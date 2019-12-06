Son Dakika Haberleri: Siirt'te iş yerine giren hırsız suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te iş yerine giren hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te iş yerine giren hırsız suçüstü yakalandı

6 saat önce

Siirt'te bir iş yerine giren hırsız, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Siirt'te iş yerine giren hırsız suçüstü yakalandı, System.String[]

Siirt'te bir iş yerine giren hırsız, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olay önceki gece, Güres Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsız, kapının kilidini açarak iş yerine girdi. Kasaya yönelen hırsız burada bulunan cüzdanı alarak iş yerinde bir süre gezindi. Çevrede devriye atan bekçiler tarafından fark edilen hırsız suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.


İş yeri sahibi Uğur Polat, gece saat 02.30 sularında dükkanlarına hırsız girdiğini söyledi. Polat, "Bekçi arkadaşlar bizi aradı iş yerinizde hırsız var denildi. Bizde apar topar gelince hırsızın alacağını alıp gittiğini düşünmüştük. Bekçi arkadaşlar bize hırsızın içeride olduğunu söyledi. Suçüstü yakalamışlar sağ olsunlar. Bizde gelip içeri kontrol ettik güvenlik kamarasından kontrol ettik. Cüzdanı alıp kamera kadrajından çıkmış. Bir miktar para çaldığını biliyoruz. Biz de şikayetçi olduk, takipçisiyiz" dedi.


Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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