Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD , itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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