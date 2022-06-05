Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

05.06.2022 09:44

- Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı Siirt'te işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

- Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

SİİRT - Siirt'te işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

YORUMLAR
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İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı 1 günlük kiralık araç için boş senede imza attı! Aradan geçen 7 yılda hayatı karardı 1 günlük kiralık araç için boş senede imza attı! Aradan geçen 7 yılda hayatı karardı
Kaynak: İHA

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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