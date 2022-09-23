Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2 - Son Dakika
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Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2

23.09.2022 10:39

Siirt haber... SİİRT'in Tillo ilçesinde, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi.

SİİRT'in Tillo ilçesinde, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi. Yılda 2 kez meydana gelen hadise, 5 dakika sürdü.

Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ilçeye geldi. Etkinlik ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşların hadiseyi izlemeleri için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.19'da sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi 5 dakika boyunc çıplak gözle izledi.

Etkinliğe Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkan vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da katıldı.

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Kaynak: DHA

İsmail Fakirullah, Türkiye, Hadise, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2 - Son Dakika
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