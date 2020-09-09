Siirt'te istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Siirt'te meskenler hariç kamuya açık tüm alanlarda istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Kararda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında meskenler hariç, kamuya açık cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı toplu ulaşım araçları, iş yerleri ve fabrikalar gibi yerlerde vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, şehir içi hizmet veren tüm toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği, restoran, kafe ve eğlence yerlerinde ise saat 24.00'ten sonra canlı müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği kaydedildi.