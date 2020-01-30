Siirt'te itfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te itfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı

18 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.

Siirt'te itfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dih Mahallesinde Mevlüt Ertuğrul'un kullandığı itfaiye aracı, Hatice İdin'e (6), çarptı.

İdin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan İdin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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