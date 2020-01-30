Siirt'te itfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika

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Siirt'te itfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı
18 dakika önce
Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:08 Kaynak: AA
Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dih Mahallesinde Mevlüt Ertuğrul'un kullandığı itfaiye aracı, Hatice İdin'e (6), çarptı.
İdin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan İdin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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