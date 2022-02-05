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Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

05.02.2022 16:38
Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesi'nde bir iş yerinde izinsiz yabancı uyrukluların çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kooperatif, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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