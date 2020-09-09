Siirt'te izinsiz hafriyat dökenlere ceza kesilecek - Son Dakika

Siirt'te izinsiz hafriyat döken kişi ve firmalara para cezası uygulanacak.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte hafriyat döken kişilere 392 liradan 12 bin 132 liraya, firmalara ise 392 liradan 20 bin 237 liraya kadar ceza kesileceği belirtildi.

Son bir yıl içinde 5 bin lira ceza kesildiği dikkat çeken açıklamada, Zabıt Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerin devam ettiği kentte çevre kirliliğinin önüne geçmek için hafriyat dökenlere fırsat verilmeyeceği kaydedildi.