Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda 484 ev karanlıkta kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda 484 ev karanlıkta kaldı - Son Dakika

Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda 484 ev karanlıkta kaldı

7 saat önce

Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda yer altı kablosunun kopması nedeniyle 484 ev elektriksiz kaldı.

Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda 484 ev karanlıkta kaldı, System.String[]

Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda yer altı kablosunun kopması nedeniyle 484 ev elektriksiz kaldı.


Siirt'in Termol mevkiinde bir inşaatın yapımında çalışan iş makinesi izinsiz olarak kazı yapınca, yer altından geçmekte olan elektrik kablosunu kopardı. Bunun üzerine kopan hattan enerji alan 484 ev saatlerce elektriksiz kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye geldi. Güvenlik nedeniyle bölgenin elektriğinin tamamen kesilmesinin ardından yeraltı kablosu, uzun bir uğraşın sonunda onarıldı. Onarım işleminin ardından vatandaşlara yeniden elektrik verildi.


"Hukuki süreç başlatıldı"


Siirt'te vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut, "Büyük emek ve para harcanarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ne yazık ki kurallara uyulmadan yapılan izinsiz kazılar nedeniyle tahrip ediliyor. Bu durum bizim kadar enerjisiz kalan vatandaşları da mağdur ediyor. Yaşanan son olay ile ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Umuyoruz ki izinsiz kazılar artık son bulur ve ne biz ne de vatandaşlarımız mağdur olur" dedi. - SİİRT

Dicle, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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