Siirt'te jandarma ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getiriyor - Son Dakika

Maaşını teslim alan vatandaşlar jandarma personeline teşekkür etti.

65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim eden ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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