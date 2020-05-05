Siirt'te jandarma ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getiriyor - Son Dakika

Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların maaşlarını jandarma ekipleri ulaştırıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim eden ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Maaşını teslim alan vatandaşlar jandarma personeline teşekkür etti.