Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

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Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
7 saat önce
Siirt'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Siirt'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı.
Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın yolcular, jandarmaya teşekkür etti.
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