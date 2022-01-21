Siirt'te jandarma ekipleri kirpi ve kobralarla kar mağduru 150 vatandaşı güvenli bölgeye çıkarttı - Son Dakika

Siirt'te jandarma ekipleri kirpi ve kobralarla kar mağduru 150 vatandaşı güvenli bölgeye çıkarttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolda mahsur kalanlar jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 150'ye yakın vatandaş kirpi ve kobra tipi araçlar ile güvenli bölgeye çıkarıldı.

Şırnak Güçlükonak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Otomobiller ile ilçe merkezine bağlı köylerine giden ve aralarında çocuklarında bulunduğu 150 kişi, köy yolunda mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle jandarma ve güvenlik köy korucuları ekipleri yetişti.

Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte vatandaşlar yolda mahsur kalırken Güçlükonak İlçe Jandarma ekipleri ile köy korucuları, cansiperane çalıştı. Tipinin de etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşlar, kirpi ve kobralarla kurtarıldı. Yapılan çalışmalarla kurtarılan vatandaşlar, ardından yine kirpi ve kobralarla güvenli bölgeye çıkarıldı. Vatandaşlar kendilerine yardım eden ve kumanya ikramında bulunan jandarma ekiplerine teşekkür etti.