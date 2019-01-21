Siirt'te Jandarma Ekipleri PKK'ya Nefes Aldırmıyor
1 saat önce
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kar-kış demeden yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor.
Siirt
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından kar-kış demeden yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK
'ya darbe üzerine darbe vuruluyor. Eruh
ilçesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınaklarda gizlenen çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri Eruh ilçe kırsalında operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Alınan istihbaratları değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Jandarmanın başaralı operasyonları sayesinde bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.
Devam eden operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan jandarma komanda birlikleri uzun yıllar bölgede yaşanan terörü bitirerek huzurun hakim olmasını sağlıyor. Huzurun hakim olduğu Eruh kırsalında vatandaşlar yıllar sonra rahat bir nefes aldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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