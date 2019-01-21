Siirt'te Jandarma Ekipleri PKK'ya Nefes Aldırmıyor
54 dakika önce
- Siirt'te jandarma ekipleri PKK'ya nefes aldırmıyor Jandarma birlikleri kar-kış demeden operasyonlarını sürdürüyor Başarılı operasyonlarla Eruh kırsalında terör yerini huzura bıraktıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kar-kış demeden yürütülen başarılı operasyonlar...
- Siirt
'te jandarma ekipleri PKK
'ya nefes aldırmıyor Jandarma
birlikleri kar-kış demeden operasyonlarını sürdürüyor
Başarılı operasyonlarla Eruh
kırsalında terör yerini huzura bıraktı
SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kar-kış demeden yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor. Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınaklarda gizlenen çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri Eruh ilçe kırsalında operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Alınan istihbaratları değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Jandarmanın başaralı operasyonları sayesinde bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.
Devam eden operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan jandarma komanda birlikleri uzun yıllar bölgede yaşanan terörü bitirerek huzurun hakim olmasını sağlıyor. Huzurun hakim olduğu Eruh kırsalında vatandaşlar yıllar sonra rahat bir nefes aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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