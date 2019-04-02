Son Dakika Haberleri: Siirt'te Jandarma Görev Başında Çocuklar Güvende

Siirt'te Jandarma Görev Başında Çocuklar Güvende

1 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Siirt'te Jandarma Görev Başında Çocuklar Güvende, System.String[]
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Şirvan'da çocukların cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, sistematik bir şekilde çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi, çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek farkındalık oluşturmak maksadıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli psikolojik ve danışmanlık rehber öğretmenleri eşliğinde, 6 okul ziyaret edilerek 300 öğrenci ve 60 veliye çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Etkinlik öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ile sona erdi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:33:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Jandarma Görev Başında Çocuklar Güvende
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]