Siirt'te jandarma sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri sokak köpekleri için belirlenen noktalara mama bıraktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak köpeklerini beslemek için çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen noktalara mama bırakan ekipler, gördükleri kimi hayvanları da elleriyle besledi.

Kurtalan Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Can dostlarımızı yalnız bırakmayarak beslenmeleri için mama desteğinde bulunan jandarma ekiplerimize teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar dileriz." ifadelerine yer verildi.