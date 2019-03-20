Son Dakika Haberleri: Siirt'te Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması

Siirt'te Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması

1 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt'te Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması, System.String[]
Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, bin 151 araç ve 3 bin 379 şahıs kontrolü yapılırken, sorgulamalarda bir hırsızlık, bir kasten yaralama, bir basit yaralama ve 10 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 13 aranan şahısın yakalandığı, 5 aracın trafikten men edildiği ve 4 bin 168 lira para cezası uygulandığı belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:42:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]