Siirt'te jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı satışının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. İl genelinde 5 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 27 umuma açık mekan da ve bin 134 şahıs ile 280 araç kontrol edildi. Bir araç trafikten men edilirken, 5 araca bin 453 lira ceza uygulandı.



Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi. - SİİRT