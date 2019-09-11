Son Dakika Haberleri: Siirt'te jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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Siirt'te jandarmadan huzur ve güven uygulaması

31 dakika önce

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt'te jandarmadan huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı satışının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. İl genelinde 5 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 27 umuma açık mekan da ve bin 134 şahıs ile 280 araç kontrol edildi. Bir araç trafikten men edilirken, 5 araca bin 453 lira ceza uygulandı.


Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Jandarma, Huzur, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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