Siirt'te jandarmadan kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te devriye gezen jandarma ekiplerini görerek kaçan 3 kişi takip sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çal Mahallesi eski Tillo yolunda devriye gezerken, 3 kişinin kaçtığını fark etti.

Kovalamaca sonucu yakalanan Ö.Y, Y.E. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde Ö.B'ye ait olduğu belirlenen 30 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle her birine 3 bin 469 lira idari ceza uygulanan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.