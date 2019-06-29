Siirt'te jandarmadan narkotik ve göçmen kaçakçılığı uygulaması
1 saat önce
Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde narkotik ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından kent genelinde narkotik ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt İl jandarma Komutanlığı ekiplerince başta narkotik ve göçmen kaçakçılığı olayları olmak üzere aranan şahısların, araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Siirt il genelinde eş zamanlı olarak narkotik ve göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı. 46 ekip ve 327 personelin katılımı ile yapılan uygulamada bin 41 araç, 177 metruk bina, 5 park ve 41 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 bin 463 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller neticesinde, 5 araç sürücüsüne toplam bin 858 lira idari ceza parası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. - SİİRT
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